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Содержание

Основная информация о почтовых серверах

Инсталляция Dovecot

На наш взгляд, стоит начать с простой инсталляции Dovecot, чтобы убедиться что всё работает. После этого вы можете начать менять какие-то настройки, таким образом если вдруг что-то перестанет работать, вы сразу поймёте в чём причина.

Если вы торопитесь и уже знаете достаточно про почтовые сервера, тогда смотрите статью - Быстрая настройка.

Конфигурирование Dovecot

HOWTO, примеры и учебники

Миграция с существующих систем

Устранение неисправностей

Настройка

Описания

Разное