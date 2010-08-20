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Добро пожаловать в Dovecot Wiki

Содержание

Contents

  1. Добро пожаловать в Dovecot Wiki
  2. Содержание
  3. Основная информация о почтовых серверах
  4. Инсталляция Dovecot
  5. Конфигурирование Dovecot
  6. HOWTO, примеры и учебники
  7. Миграция с существующих систем
  8. Устранение неисправностей
  9. Настройка
  10. Описания
  11. Разное

Основная информация о почтовых серверах

Инсталляция Dovecot

На наш взгляд, стоит начать с простой инсталляции Dovecot, чтобы убедиться что всё работает. После этого вы можете начать менять какие-то настройки, таким образом если вдруг что-то перестанет работать, вы сразу поймёте в чём причина.

Если вы торопитесь и уже знаете достаточно про почтовые сервера, тогда смотрите статью - Быстрая настройка.

  1. Инсталляция

  2. Куда доставляется почта

  3. Конфигурирование Dovecot

  4. Запуск Dovecot

  5. Логирование

  6. Проверим, всё ли работает?

  7. Завершение начальной конфигурации

Конфигурирование Dovecot

HOWTO, примеры и учебники

Миграция с существующих систем

Устранение неисправностей

Настройка

Описания

Разное

None: ru (last edited 2010-08-20 08:15:13 by Alex Fomin)