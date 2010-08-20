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Содержание
Contents
Основная информация о почтовых серверах
Инсталляция Dovecot
На наш взгляд, стоит начать с простой инсталляции Dovecot, чтобы убедиться что всё работает. После этого вы можете начать менять какие-то настройки, таким образом если вдруг что-то перестанет работать, вы сразу поймёте в чём причина.
Если вы торопитесь и уже знаете достаточно про почтовые сервера, тогда смотрите статью - Быстрая настройка.
- Инсталляция
Конфигурирование Dovecot
- Основные принципы
Конфигурирование почтового ящика
Почта, хранящаяся в общей файловой системе (NFS, кластерная файловая система)
SSL настройки и создания сертификата
Списки доступа (ACLs)
HOWTO, примеры и учебники
HOWTO, примеры и учебники для различных инсталляций
Миграция с существующих систем
Конвертация почтовых ящиков (mbox <-> Maildir, и т.д.)
Устранение неисправностей
Трассировка работы Dovecot, когда он работает медленно или совсем повис
Rawlog - логирование трафика IMAP/POP3 после входа в систему
Отчётов об ошибках, отладка сбоев и перехват сетевого траффика
Настройка
Chrooting - запуск в безопасной среде
Описания
Разное
Текущие возможности и план на будущее / ещё одна страница возможностей (Надо бы их как-то объединить)
Прослушивание дополнительного порта, используя IP Tables или socat
Страницы-сироты (которые не связаны с другими страницами)
Вопросы и Ответы (содержание этой страницы должно быть размещено в соответствующих разделах)